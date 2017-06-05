В сети распространили опасные ссылки с якобы бесплатными билетами на самолет

Пользователи Facebook обратили внимание на активно распространяющиеся сообщения о фальшивом розыгрыше билетов на самолет. В действительности «акция» организована мошенниками, а ссылки ведут на фишинговый сайт. Судя по постам в соцсети, злоумышленники использовали названия брендов «Аэрофлот», Emirates и Lufthansa.

Подробно о мошеннической схеме в своем Facebook рассказал специалист по компьютерной безопасности, директор Group-IB Руслан Юсуфов. Он объяснил, что у подобных фишинговых ресурсов обычно подозрительные адреса. При попытке перейти на такой сайт пользователи обычно проходят через несколько сайтов-прокладок, которые атакуют рекламой и вредоносными программами.

По словам эксперта, многие мошеннические ресурсы просят пройти авторизацию с помощью аккаунта в Facebook, что также может представлять опасность. Впоследствии злоумышленники могут, к примеру, выкрасть деньги с привязанной к телефону банковской карты или использовать зараженный компьютер для организации автоматических DDOS-атак.

Скриншот: Facebook

«Аэрофлот» в Facebook предупредил клиентов о схеме злоумышленников и попросил обращать внимание на название используемых сайтов. «Будьте внимательны и не участвуйте в сомнительных промоакциях, размещенных на сторонних ресурсах от имени нашей компании», — говорится в сообщении.

Кто является организатором мошеннической схемы, неизвестно.