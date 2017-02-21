Хакеры замаскировались под Pornhub ради биткоинов

Хакеры распространяют новое вредоносное ПО, которое маскируется под официальное приложение Pornhub, блокирует устройство и требует за восстановление доступа биткоины. Об этом сообщает The Next Web со ссылкой на исследование компании ESET.

Приложение распространяется среди смартфонов на Android. Pornhub разрабатывал свое официальное приложение, но в данный момент оно недоступно в Google Play из-за запрета на распространение порнографического контента. Специалисты отмечают, что из-за этого пользователи либо загружают приложение из ненадежных источников, либо скачивают фальшивый сервис.

После установки вредонос отказывается воспроизводить видео без «проверки на наличие вирусов». В действительности же под видом сканирования происходит установка программы-вымогателя, который блокирует устройство и требует 100 долларов в биткоинах.

В исследовании также приводится несколько экспертных советов: юзерам следует по возможности загружать контент только из Google Play, а в случае заражения — перезагрузить устройство и войти в систему в безопасном режиме. После этого вредонос можно будет удалить.

В декабре специалисты по кибербезопасности выяснили, что хакерская группировка Fancy Bear использовала вредоносное ПО на устройствах Android для слежки за украинской артиллерией. Под видом программы для очистки памяти вирус заражал устройства и передавал мошенникам геолокационные данные и всю информацию о коммуникациях жертвы.