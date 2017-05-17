В сети обнаружена «мать всех утечек»

Специалисты в области интернет-безопасности обнаружили в открытом доступе базу данных, которая насчитывает более 560 миллионов паролей, утекших в результате нескольких крупных взломов. Об этом сообщается на сайте исследовательской организации MacKeeper.

По данным специалистов, в базу добавлены 243 миллиона уникальных электронных адресов. При этом она полностью состоит из данных, которые в разное время публиковались в открытом доступе.

Исследователи обеспокоены тем, что этот гигантский массив данных доступен практически любому пользователю. В сети существует более 300 баз данных размером более одного гигабайта, и в основном они размещены в облачных хранилищах. В MacKeeper отметили, что не смогли обнаружить пользователей, ответственных за публикацию архивов, поэтому специалисты уведомили хостинг-провайдеров о необходимости ограничить доступ к базам данных.

В январе стало известно, что в десятку самых популярных комбинаций для пароля вошли «123456», «123456789», «qwerty», «12345678», «111111», «password», «123123», «123321», «google», «987654321» и «666666». Специалисты отмечали, что благодаря таким паролям мошенникам даже не нужно разбираться в механизме взлома — чаще всего аккаунтами жертв можно завладеть методом перебора.