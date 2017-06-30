«Аэрофлот» занял первое место по объему перевозок между Европой и Азией

«Аэрофлот» занял первое место по объему перевозок на самом конкурентном рынке гражданской авиации – транзитном направлении между Европой и Азией. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 30 июля.

«Наращивание перевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией — один из важнейших приоритетов нашей стратегии, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Данные, приведенные в новом международном исследовании, подтверждают высокую результативность наших усилий».

По его словам, для компании важно то, что лидерство было завоевано в свободной борьбе на наиболее открытом направлении – в транзите, где конкуренция между крупнейшими игроками является крайне острой.

Отмечается, что в текущем летнем сезоне «Аэрофлот» смог опередить авиакомпанию Lufthansa, выставив 1,84 миллиона пассажирских кресел только в направлении «туда», увеличив соответствующий показатель 2016 года на 12 процентов. Эти данные приводит портал Airline Network News & Analysis — один из ведущих британских аналитических ресурсов по авиационной тематике.

Российский авиаперевозчик также сумел обойти Turkish Airlines, AirChina, British Airways, KLM,Air France, SingaporeAirlines, которые вошли в топ-15 по размерам провозных емкостей на маршрутах между Европой и Азией.

