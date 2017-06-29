«Аэрофлот» объявил конкурс на раскраску самолета в честь 95-летия компании

«Аэрофлот» объявил конкурс на лучшую раскраску воздушного судна в честь 95-летия авиаперевозчика. Об этом говориться в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

Участникам предлагается создать эскиз ливреи для Airbus A321 и подать свою работу в период с 29 июня по 10 июля 2017 года на сайте конкурса www.afl-paint95.ru или через приложение «Раскрась самолет Аэрофлота», доступное на официальных страничках Аэрофлота в социальных сетях ВКонтакте или Facebook.

Победитель будет определен в два этапа: сначала конкурса за опубликованные эскизы будут голосовать пользователи сайта. Десять участников с наибольшим количеством голосов выйдут в финал. Следующим этапом станет тайное голосование жюри, в состав которого войдут члены Правления ПАО «Аэрофлот». Они оценят выразительность и оригинальность работ, а затем объявят двух лучших участников. Отмечается, что по эскизу победителя конкурса действительно будет раскрашен самолет Airbus A321.

Призом станет сертификат на перелет бизнес-классом на два лица в любой пункт маршрутной сети авиакомпании. Обладатель второго места получит сертификат на перелет экономклассом.

