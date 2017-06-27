Лоукостер «Победа» перевез десятимиллионного пассажира

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакции «Ленты.ру»

Отмечается, что юбилейный пассажир вылетел в Москву из Махачкалы. «Это важный рубеж для нашей компании — первый крупный юбилей. И крайне значимо, что около 10 процентов нашего пассажиропотока — это люди, которые благодаря тарифной политике лоукостера смогли впервые в жизни позволить себе путешествие на самолете», — заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

В июне авиационный журнал Airline Business опубликовал рейтинг по итогам деятельности лоукостеров за 2016 год. Темпы роста пассажиропотока «Победы» превысили общемировой показатель более чем в три раза. По росту загрузки рейсов российский лоукостер занял первое место в Европе и третье в мире. По росту выручки «Победа» стала первой в мире.

Кроме того, российский лоукостер во второй раз вошел в ТОП-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы в рейтинге Skytrax World Airline Awards.

