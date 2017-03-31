«Победа» начала обучать своих сотрудников самбо

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» приступила к обучению части своих сотрудников самбо. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает «Интерфакс».

Тренировать персонал лоукостера будут специалисты Международной федерации самбо (ФИАС). В первую очередь навыкам самообороны обучат сотрудников, обслуживающих пассажиров в аэропортах, а также бортпроводников.

Курс рассчитан на сдерживание агрессии авиадебоширов и самозащиту в случае нападения хулигана без причинения ему вреда, отметили в авиакомпании.

В феврале президент ФИАС Василий Шестаков обратился к авиакомпаниям мира с предложением обучить их сотрудников данному виду единоборств. Свою инициативу он объяснил необходимостью противодействия дебоширам.

Ранее в том же месяце «Победа» объявила о планах привлечь частных охранников для защиты своих работников в аэропортах от агрессивных пассажиров. Это произошло после того, как опоздавший на рейс мужчина избил сотрудника лоукостера в московском аэропорту Внуково.