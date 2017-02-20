В Госдуме разработали законопроект о черных списках авиапассажиров

Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу России, предусматривающие создание единого реестра лиц, которым на три года запрещены полеты. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет «Коммерсантъ».

В черный список предлагается заносить данные граждан, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц», либо допустивших «причинение вреда их здоровью». Право формирования реестра нарушителей предлагается предоставить авиакомпаниям.

Экипаж должен будет составить на гражданина акт и заверить его у командира корабля. После этого данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию, а там, в свою очередь, должны в течение пяти дней внести их в единый реестр. Начиная с этого момента нарушителю запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года.

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В виде исключения, по информации газеты, авиадебоширам в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Единый реестр, как ожидается, опубликуют на сайте Росавиации. Перечень будет обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории России или за ее пределами, отмечает издание.

Законопроект направлен в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который должен рассмотреть его 20 февраля.

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В ноябре 2016 года авиаперевозчики предложили формализовать привлечение дебоширов к ответственности и ввести против них жесткие санкции. Они высказались за то, чтобы установить административную ответственность за нарушения общественного порядка на борту самолета, грубые нарушения приравнять к хулиганству, а в Воздушном кодексе прописать общие правила поведения пассажиров.

В сентябре гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ужесточить наказание для авиадебоширов. Глава государства поддержал эту инициативу. По словам Савельева, действующие нормы не всегда могут остановить деструктивных пассажиров на борту, так как «ответственность у них только административная, очень низкая». Он добавил, что внутренний черный список авиакомпании в настоящее время включает более трех тысяч человек.

В России в настоящее время нарушение правил полета могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20 КоАП РФ. Максимальное наказание за такой проступок — штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест на 15 суток.