Korean Air обещала активнее применять электрошокеры для усмирения авиадебоширов

В южнокорейской авиакомпании Korean Air сообщили, что дадут бортпроводникам указания более активно применять электрошокеры для усмирения дебоширов на борту. Как передает во вторник, 27 декабря, информагентство Yonhap, об этом представители крупнейшего в стране воздушного перевозчика сообщили 26 декабря на прошедшей в Сеуле пресс-конференции.

В авиакомпании объяснили, что сейчас в ее руководстве по технике безопасности полетов применение данного прибора допускается только при наличии серьезной угрозы экипажу, пассажирам или безопасности полета. В Korean Air отметили, что спектр применения шокера слишком узок, что мешает персоналу прибегать к нему при реальной необходимости, поэтому намерены изменить правила.

«Korean Air будет более решительно реагировать на случаи насилия, ставящие под угрозу безопасность полета», — цитирует агентство пресс-релиз.

Yonhap также сообщает со ссылкой на минтранс страны, что число инцидентов в воздухе с 2012 по 2015 годы выросло более чем вдвое — с 191 до 460.

21 декабря американский поп-исполнитель Ричард Маркс помог задержать буйного пассажира рейса Korean Air из Ханоя в Сеул. По словам жены певца, стюарды действовал крайне непрофессионально — не знали, как пользоваться электрошокером, и не смогли надежно связать хулигана.