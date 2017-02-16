Лоукостер «Победа» защитит своих сотрудников в аэропортах

Лоукостер «Победа» намеревается привлечь частные охранные предприятия (ЧОП) для защиты сотрудников в аэропортах и офисах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 февраля.

Отмечается, что на такие меры компанию вынуждают пойти, в том числе, недостаточно жесткие законодательные меры, которые применяются к агрессивным пассажирам. «Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников», — заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

На прошлой неделе опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Это не первый случай агрессивного поведения пассажиров по отношению к сотрудникам компании. Недостаточно жесткие меры позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность за свои поступки, отмечается в пресс-релизе.

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») реализует проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2016 году лоукостер обслужил 4,3 миллиона пассажиров, что на 38 процентов больше позапрошлогоднего.

