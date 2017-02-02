Суд снова обязал «Победу» бесплатно перевозить женские рюкзаки

Арбитражный суд Московской области подтвердил решения нижестоящих инстанций, обязавших лоукостера «Победа» бесплатно перевозить в ручной клади женские рюкзаки. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает ТАСС.

Суд согласился с вердиктами девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября и арбитражного суда Москвы от 22 июля 2016 года. Жалобы «Победы» на эти решения не были удовлетворены.

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Представитель авиакомпании заявил, что они и дальше будут оспаривать предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадора) по поводу рюкзаков, так как не понимают, как нужно выполнять это требование. На сей раз юристы лоукостера намерены обратиться в Верховный суд России.

«Четких критериев для определения дамского рюкзака не существует. Более того, рюкзак не входит в перечень вещей, которые мы обязаны принять к бесплатной перевозке», — подчеркнул сотрудник «Победы».

В июле 2016 года лоукостер пригрозил повысить средние цены на билеты и минимальный тариф в случае, если ему запретят взимать деньги за транспортировку этих вещей.

Согласно законодательству, авиакомпания обязана бесплатно провозить до 10 килограммов багажа на пассажира в ручной клади или в багажном отсеке. Кроме того, перевозчик должен безвозмездно транспортировать в салоне воздушного судна дамскую сумку. Однако габариты этого предмета официально не определены.

Ространснадзор полагает, что небольшой рюкзак, весом до 10 килограммов, можно считать сумкой. Однако «Победа» с федеральной службой не согласна и отстаивает свою позицию в судах.