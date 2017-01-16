«Победа» прекратит полеты в Победилово

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» с 1 февраля перестанет выполнять рейсы в аэропорт Кирова Победилово. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Лоукостер откажется от полетов в Победилово из-за окончания срока действия трехстороннего соглашения между ним, воздушной гаванью и правительством Кировской области. В данном документе речь шла о предоставлении скидок «Победе» на обслуживание ее самолетов в аэропорту.

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Таким образом, с февраля лоукостер не будет перевозить пассажиров в Победилово из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.

Победа начала летать в аэропорт Кирова в сентябре 2015 года. Соглашение о скидках было заключено до 31 декабря 2016-го для развития воздушных перевозок и транспортной доступности области.

В августе прошлого года «Победа» также решила отказаться от продажи билетов в Сочи, Краснодар, Анапу и Геленджик. Авиакомпания приняла подобное решение по аналогичной причине — из-за стоимости обслуживания рейсов.