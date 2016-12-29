«Победа» полетела в Пизу

Бюджетная авиакомпания «Победа» в четверг, 29 декабря, совершила первый рейс из Москвы в итальянский город Пиза. Это следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково. Лайнер лоукостера вылетел в пункт назначения в 10:13 мск.

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В начале декабря «Победа» устроила распродажу билетов в Пизу. Часть из них предлагалась по минимальному тарифу перевозчика — 999 рублей (в один конец).

О том, что лоукостер начнет до конца 2016 года выполнять полеты по маршруту Москва — Пиза, стало известно в ноябре. Кроме того, «Победа» летает в итальянский Бергамо.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Она была основана в сентябре 2014 года. Лоукостер базируется во Внуково.

