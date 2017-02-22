Стюардесс предложили обучить самбо

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков обратился к авиакомпаниям мира с предложением обучить их сотрудников данному виду единоборств. Об этом говорится на сайте организации.

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В ФИАС свою инициативу объяснили необходимостью противодействия авиадебоширам. «Как вам известно, в последнее время резко участились случаи конфликтов на самолетах, спровоцированных пьяными пассажирами», — пояснил Шестаков.

Он отметил, что техника самбо имеет дополнительные преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства в салонах лайнеров, так как предполагает непосредственный контакт с помощью захватов и бросков. «Использование болевых приемов позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов, не нанося вреда их здоровью», — добавил он.

В связи с этим Шестаков предложил сотрудникам авиакомпаний пройти курс обучения на льготных условиях в любой из 120 национальных федераций самбо.

В середине февраля российская транспортная полиция выступила с идеей обучать стюардов способам нейтрализации хулиганов на борту лайнеров. В качестве альтернативы в МВД предложили обязать авиакомпании отправлять в полет сотрудников собственных служб безопасности.