На борту летевшего из Москвы в Абу-Даби лайнера нейтрализовали дебошира

Пьяный мужчина, угрожавший пассажирам на борту лайнера Etihad Airways, был обезврежен сотрудниками авиакомпании. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает телеканал «360».

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Инцидент произошел во время полета из московского аэропорта Домодедово в Абу-Даби. По словам очевидцев, путешественник начал вести себя агрессивно еще при регистрации на рейс.

После отправления лайнера он стал угрожать попутчикам, провоцировать их на конфликт и приставать к стюардессам. В итоге бортпроводники с помощью других пассажиров связали дебошира. По прибытии хулигана передали службе безопасности аэропорта столицы ОАЭ.

Ранее в феврале в воздушной гавани Новосибирска задержали пассажира, прибывшего самолетом Azur Air из Вьетнама. Нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с бортпроводником и избил его.