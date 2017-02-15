В МВД предложили обязать авиапассажиров сдавать спиртное из duty free в багаж

Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу предложило сдавать весь алкоголь, купленный авиапассажирами в магазинах беспошлинной торговли duty free, в багаж. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

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Согласно статистике, большинство правонарушений во время полетов совершают пассажиры в состоянии алкогольного опьянения, отметили в транспортной полиции.

Полицейские связывают такие показатели с тем, что путешественникам в настоящее время разрешено проносить на борт воздушного судна пакеты из duty free. Вскрывать их запрещено, однако ряд путешественников нарушает данные правила. Транспортная полиция также предложила максимально ограничить продажу спиртного в кафе и ресторанах на территории аэропортов.

Кроме того, в МВД считают нужным обучить стюардов способам нейтрализации дебоширов в самолете, либо же обязать авиакомпании отправлять в полет сотрудников собственных служб безопасности. Полицейские также полагают, что необходимо сертифицировать подручные средства, которыми можно будет обездвиживать хулиганов на борту лайнеров.

В июле лоукостер «Победа» почти втрое увеличил тарифы на провоз в ручной клади товаров из duty free. Компания пошла на такие меры из-за пассажиров, употребляющих спиртное из магазинов беспошлинной торговли во время рейсов.