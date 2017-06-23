Завершен первый этап заводских испытаний МС-21

Опытный самолет МС-21-300 в пятницу, 23 июня, выполнил очередной полет, который завершает первый этап заводских доводочных испытаний. Соответствующая информация размещена на сайте корпорации «Иркут».

В сообщении указано, что на этом этапе в соответствии с программой успешно выполнен комплекс испытаний. В частности, были исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенным и убранным шасси, а также испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле.

Конструкторы инженерного центра корпорации «Иркут» и специалисты летно-испытательного подразделения ОКБ им. А.С. Яковлева обрабатывают полученную информацию. Параллельно начинается подготовка самолета к следующему этапу летных испытаний, отмечено в сообщении.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года. Этот пассажирский самолет заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Он придет на смену Ту-154. Лайнер в разных модификациях способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

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На самолете пока устанавливаются американские двигатели Pratt & Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать его российскими двигателями ПД-14.

МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое черное крыло, выполненное из композитных материалов.

На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки машины «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа. На данный момент корпорация «Иркут» заявила о наличии твердых заказов на 175 машин.