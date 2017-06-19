В ОДК рассказали о новом российском двигателе для МС-21

Одновременно с завершением программы испытаний идет сертификация двигателя ПД-14 по российским и международным стандартам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

По словам представителей компании, результаты выполняемых на испытаниях работ принимаются сертифицирующими органами. «2018-2019 годы — тот временной ориентир, когда ПД-14 будет обладать и российским сертификатом Росавиации, и сертификатом EASA (Европейское агентство по безопасности полетов — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в пресс-службе.

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Серийное производство двигателя будет развернуто после получения сертификата Росавиации. Программа предполагает выход на выпуск 50 авиадвигателей в год. На базе газогенератора ПД-14 ОДК предлагает разработку линейки двигателей с тягой в диапазоне от 9 до 18 тонн.

В мае 2017 года сообщалось, что ОДК завершила второй этап испытаний ПД-14, что позволило перейти к программе сертификации двигателя.

ПД-14 («Перспективный двигатель тягой 14 тонн») разрабатывается в пермской компании «Авиадвигатель» (входит в состав ОДК) с 2008 года. Основной машиной для оснащения ПД-14 является гражданский авиалайнер МС-21, разрабатываемый в данный момент в НПК «Иркут».