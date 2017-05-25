Завершился второй этап летных испытаний новейшего российского авиадвигателя

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) успешно завершила второй этап испытаний авиационного двигателя пятого поколения для гражданских самолетов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Опытный ПД-14 тестировался в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Жуковском.

«Проведенные работы являются важным этапом программы создания двигателя ПД-14, позволяющим начать сертификационные тесты двигателя № 100-11 в составе летающей лаборатории и летные испытания двигателей ПД-14 на самолете МС-21», — заявил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Основной целью проверки было подтверждение работоспособности двигателя в высотно-скоростных условиях, аналогичных тем, в которых он будет использоваться на авиалайнере МС-21, а также оценка уровня его эксплуатационной технологичности.

ПД-14 — базовый турбореактивный двухконтурный двигатель, созданный с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, разработанная в России за последние десятилетия.