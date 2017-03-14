Чемезов назвал целесообразным возможное включение ОАК в состав «Ростеха»

Сергей Чемезов назвал целесообразным возможное включение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха», но отметил, что это может произойти «не сегодня». Соответствующее заявление гендиректор «Ростеха» сделал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Чемезов пояснил, что 60-70 процентов комплектующих, используемых ОАК в основном производстве, выпускаются предприятиями «Ростеха». «Это и двигатели, авионика, и средства радиоэлектронной борьбы, ракеты — масса всего. А ОАК в основном сборку осуществляет», — пояснил он.

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Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году, она объединяет основные конструкторские бюро и авиастроительные мощности страны. В 2016 году выручка компании составила около 400 миллиардов рублей, заказчикам сданы 143 самолета различного назначения. К 2019 году по планам годовой выпуск должен превысить 200 самолетов.

Государственная корпорация «Ростех» (до июля 2014 года именовалась «Ростехнологии») создана в декабре 2007 года. Основной целью создания было «содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения». На данный момент объединяет свыше 700 предприятий, сведенных в 17 холдингов. Консолидированная выручка в 2016 году оценивается в 1,3 триллиона рублей.

В 2015 году авиационный кластер «Ростеха» (руководитель — бывший министр обороны Анатолий Сердюков) произвел продукции на 528 миллиардов рублей, что дало более половины всей выручки госкорпорации.