«Ростех» создаст электронный суперхолдинг

Концерны «Росэлектроника» и «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК) будут преобразованы в единый холдинг. Об этом, как передает «Интерфакс», заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которой принадлежат обе структуры.

«Объединенная компания станет самым крупным игроком в таких высокотехнологичных сегментах, как автоматизированные системы управления, связь, радиоэлектронная разведка, а также крупным игроком на гражданском рынке», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в «Ростехе», создаваемая компания, которую возглавит Григорий Элькин (ныне первый замглавы ОПК и генконструктор по теме автоматизированных систем управления и связи вооруженных сил) объединит в себе компетенции по производству компонентной базы и готовой продукции. Объединение холдингов станет частью стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации, по которой должны быть сформированы отдельные продуктовые дивизионы.

«В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты стратегических инвесторов», — сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Куликов.

Холдинг «Росэлектроника» создан в 1997 году, до 2009 года (когда он был передан «Ростеху») это была отдельная государственная компания, носившая название «Российская электроника». На данный момент консолидирует более 100 предприятий-производителей электронной компонентной базы, полупроводниковых приборов и материалов, СВЧ-техники, а также информационно-управляющих систем и средств связи. Выручка в 2015 году — 59 миллиардов рублей.

«Объединенная приборостроительная корпорация» создана в составе «Ростеха» в 2014 году. Холдинг занимается координацией работ в сфере создания систем связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, защиты информации и автоматизированного управления войсками. Управляет такими крупными головными разработчиками радиоэлектронной техники, как концерн «Созвездие», концерн «Вега», ОАО «Системы управления». Выручка в 2015 году — 105 миллиардов рублей.