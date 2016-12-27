Путин передал «Уралвагонзавод» в состав «Ростеха»

Находившиеся в федеральной собственности 100 процентов акций «Уралвагонзавода» (УВЗ) переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом «Уралвагонзавод» исключен из перечня стратегических предприятий. Правительству поручено за 18 месяцев обеспечить передачу акций «Ростеху».

Ранее 27 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в случае передачи УВЗ внутри госкорпорации было бы разумно сформировать холдинг, занимающийся бронетехникой. В него также войдет «Курганмашзавод», передаваемый сейчас «Ростеху» из состава концерна «Тракторные заводы».

«Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», — прокомментировал ситуацию «Ленте.ру» заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич.

«Надо сконцентрировать ресурсы в корпорации по этому направлению, бронетанкового вооружения и техники, и всей линейки на их базе: инженерные вооружения, химики, командно-штабные машины и так далее», — отметил военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

По мнению гендиректора российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, объединение бронетанковых активов повысит экспортный потенциал корпорации и облегчит санацию проблемных активов.

О предполагаемой передаче УВЗ «Ростеху» 1 декабря сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.