Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков выдвинут правительством в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Это следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Сердюков в настоящее время занимает должность индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».

Помимо Сердюкова, в состав совета директоров в качестве представителей РФ выдвинуты восемь человек, еще двое — в качестве независимых директоров. Из нынешнего состава в новый список не вошел гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сердюков был назначен на пост министра обороны в 2007 году. Под его руководством началась кардинальная реформа в армии с целью придания ей «нового облика». Сердюков провел масштабные кадровые перестановки в вооруженных силах, инициировал разработку новой военной формы с участием модельеров Валентина Юдашкина и Игоря Чапурина.

6 ноября 2012 года Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном военному ведомству «Оборонсервисе». Позже были возбуждены уголовные дела о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию.

ОАК консолидирует крупнейшие предприятия российского авиапрома. Корпорация была создана в 2006 году. Выручка компании в 2015 году составила 352 миллиарда рублей.