СМИ сообщили о возможном назначении Сердюкова замгендиректора «Ростеха»

В ходе начавшейся перестройки системы военно-технического сотрудничества Анатолий Сердюков может занять пост заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких чиновников аппарата правительства и топ-менеджеров оборонной промышленности.

По данным издания, в последние месяцы идет активная кадровая реформа в системе оружейного экспорта России. В ходе нее, в частности, в «Рособоронэкспорт» на пост гендиректора перешел руководитель «Вертолетов России» Александр Михеев, а Александр Фомин с поста главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) переместился на пост заместителя министра обороны. На его место был назначен Дмитрий Шугаев, заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» по внешнеэкономической деятельности.

Освободившееся после Шугаева место, по словам источников газеты, прочат Анатолию Сердюкову, с 2015 года работающему индустриальным директором «Ростеха» по авиастроительному кластеру. Кластер включает в себя «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамику» и Объединенную двигателестроительную корпорацию, которые в сумме дают 46 процентов консолидированной выручки «Ростеха» (528 миллиардов рублей по отчету 2015 года).

Источники отмечают, что Сердюков, несмотря на громкий скандал, приведший к его отставке с поста министра обороны в ноябре 2012 года, сумел сделать «головокружительную карьеру». По их сведениям, в данный момент он внесен в состав кандидатов в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации, где, предположительно, сменит главу «Ростеха» Сергея Чемезова.