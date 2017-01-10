Александр Михеев вступил в должность главы «Рособоронэкспорта»

Бывший глава «Вертолетов России» Александр Михеев вступил в должность генерального директора «Рособоронэкспорта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Решение о назначении Михеева было принято 26 декабря. 10 января новый гендиректор был представлен руководству компании главой «Ростеха» (которому принадлежит «Рособоронэкспорт») Сергеем Чемезовым.

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Прежний глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин находился на своем посту с 2007 года. Его плановый уход источники «Коммерсанта» в сентябре 2016 года связывали с достижением 70-летнего возраста.

Александр Михеев родился в 1961 году, в 1985 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей». С 2001 по 2013 год уже работал в «Рособоронэкспорте» на разных должностях, включая позиции руководителя департамента экспорта специмущества и услуг ВВС и заместителя гендиректора компании. В 2013-2016 годах возглавлял корпорацию «Вертолеты России».