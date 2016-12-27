Чемезов рассказал о продажах оружия по линии «Рособоронэкспорта»

По линии «Рособоронэкспорта» в 2016 году ожидаются продажи продукции военного назначения в объеме 13,08 миллиарда долларов. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Я думаю, что план мы, конечно, выполним, там 13,08 миллиарда [долларов] было. У нас в данный момент идут отгрузки, до конца года будут завершены. В любом случае больше, чем в прошлом году — в прошлом году у нас было 12,8-12,9 [миллиарда долларов] где-то, то есть каждый год идет рост», — рассказал Чемезов.

Он добавил, что пакет заказов «Рособоронэкспорта» составляет около 45 миллиардов долларов.

Показатели продаж российских вооружений за рубеж стабилизировались в последние годы на уровне 15 миллиардов долларов в год, из них около 13 миллиардов — по линии «Рособоронэкспорта». Схожие показатели выдерживаются уже с 2012 года. До того момента шел сильный рост доходов — с 2,5-3,5 миллиарда долларов в 1990-х годах.

Компания «Рособоронэкспорт» была создана в ноябре 2000 года путем слияния государственных спецэкспортеров «Росвооружение» и «Промэкспорт», став с того момента единственным уполномоченным посредником во внешней торговле оружием. В данный момент через компанию экспортируется около 85 процентов российской продукции военного назначения (остальное приходится на поставки продукции и услуг компаний-производителей, имеющих на это лицензию).