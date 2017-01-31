Путин назначил главой ФСВТС одного из топ-менеджеров «Ростеха»

Заместитель главы госкорпорации «Ростех» Дмитрий Шугаев назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Прежний директор ФСВТС Александр Фомин тем же указом был назначен заместителем министра обороны.

Дмитрий Шугаев родился в 1965 году, окончил МГИМО. В 2001-2008 годах работал в «Рособоронэкспорте», последняя позиция — первый заместитель гендиректора Сергея Чемезова, руководитель его аппарата. С 2008 года вслед за Чемезовым перешел в «Ростех», где также возглавил аппарат гендиректора, а с 2009 года стал первым его заместителем.

Согласно информации, размещенной на сайте «Ростеха», в госкорпорации Шугаев отвечал за реализацию политики в области внешнеэкономической и рекламно-выставочной деятельности, а также руководил деятельностью представительств «Ростеха» в иностранных государствах и регионах России.

ФСВТС создана в 2000 году как Комитет по военно-техническому сотрудничеству (нынешнее наименование присвоено в 2004 году). Служба осуществляет контрольно-надзорные функции в области военно-технического сотрудничества, включая выдачу лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения, а также проведение выставок вооружений.