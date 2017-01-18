СМИ узнали о возможном переходе директора ФСВТС Фомина в Минобороны

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин рассматривается как кандидат на пост заместителя министра обороны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральных органах исполнительной власти и госкорпорации «Ростех».

Один из постов заместителей Сергея Шойгу освободился в связи с переходом Анатолия Антонова, курировавшего международное сотрудничество, в МИД.

Как отметили источники издания, в случае назначения Фомин будет заниматься не только международными связями Минобороны, но и вопросами военно-технического сотрудничества со стороны военного ведомства. Это приблизит принятую в России модель экспорта вооружений к мировой практике, подчеркнули собеседники.

В данный момент ФСВТС входит в число служб, подведомственных Минобороны. Как отметили источники издания, назначение Фомина может привести к дальнейшей интеграции ФСВТС в состав ведомства, вплоть до преобразования в министерский департамент.

ФСВТС создана в 2000 году как Комитет по военно-техническому сотрудничеству (нынешнее наименование присвоено в 2004 году). Служба осуществляет контрольно-надзорные функции в области военно-технического сотрудничества, включая выдачу лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения, а также проведения выставок вооружений.

Александр Фомин родился в 1959 году, закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (переводчик с испанского и португальского). До 1998 года служил в рядах вооруженных сил. С 1999 года работает в системе ВТС — сперва руководителем департамента компании «Промэкспорт», потом в «Рособоронэкспорте». С 2004 года — замдиректора ФСВТС, в 2012 году возглавил службу.