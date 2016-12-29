Путин назначил новым замглавы МИД бывшего заместителя министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

До настоящего момента Антонов был заместителем главы Минобороны России. Отмечается, что ранее чиновник также работал в системе МИД.

Другим указом Путин разрешил иметь во внешнеполитическом ведомстве 10 заместителей министра, а также 41 департамент по основным направлениям деятельности МИД.

Заместителем министра обороны России Антонов был назначен в феврале 2011 года. В оборонном ведомстве он отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества, отвечал за организацию контактов Министерства с военными ведомствами зарубежных стран.

С 2004 по 2011 год возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

