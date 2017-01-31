У Шойгу появился новый заместитель

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин стал заместителем министра обороны. Соответствующий текст указа президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Он назначен на пост замминистра, курирующего международное военное сотрудничество. Эта позиция была свободна после перевода ранее занимавшего ее Анатолия Антонова в МИД.

О возможном назначении Фомина на эту должность 18 января сообщали «Ведомости». Источники издания тогда предположили, что следствием перехода может стать усиление роли Минобороны в контроле за внешней торговлей оружием, вплоть до интеграции ФСВТС в структуру военного ведомства в виде одного из департаментов.

Александр Фомин родился в 1959 году, окончил Военный Краснознаменный институт министерства обороны (переводчик с испанского и португальского). До 1998 года служил в рядах вооруженных сил. С 1999-го работает в системе ВТС — сперва руководителем департамента компании «Промэкспорт», потом в «Рособоронэкспорте». С 2004 года — замдиректора ФСВТС, в 2012-м возглавил службу.