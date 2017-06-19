Лайнер МС-21 впервые совершил полет с убранным шасси

Перспективный лайнер МС-21-300 совершил очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, впервые выполнив уборку и выпуск шасси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

«Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний», — прокомментировал полет президент «Иркута» Олег Демченко.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года.

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На рубеже 2018-2019 годов начнутся поставки машины «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа. На данный момент корпорация «Иркут» заявила о наличии твердых заказов на 175 машин.

Узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 заявлен как конкурент Boeing 737 MAX и Airbus A320neo, он должен прийти на смену снятым с эксплуатации Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров в разных версиях. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

Самолет на первом этапе оснащается американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. В дальнейшем планируется оборудовать ее российскими двигателями ПД-14. МС-21 — первая в мире машина такого класса, в которой используется так называемое «черное крыло», выполненное из полимерных композитных материалов