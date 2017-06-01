Рогозин объявил о планах экспортировать самолет МС-21

Россия рассчитывает на экспорт нового среднемагистрального самолета МС-21, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Интерфакс».

«Российский рынок — для нас это недостаточно. Это слишком мало для наших амбиций. Мы хотели бы, чтобы этим самолетом мы могли бы работать и в других странах, в других авиационных компаниях», — подчеркнул Рогозин.

По его словам, по своим техническим характеристикам и технологиям, примененным в конструкции и электронике, МС-21 является «революционным технологическим созданием». По своим возможностям новинка отечественного авиапрома опережает ближайших конкурентов — американских и европейских.

«Создав такой самолет, мы сделали только первый шаг к наполнению рынка такой высокотехнологичной продукции. Авиационная техника требует значительных усилий для продвижения на рынке — не только на внутреннем», — отметил вице-премьер.

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Рогозин пояснил, что для продвижения МС-21 на зарубежных рынках предстоит создать систему сервисного послепродажного обслуживания.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 должен прийти на смену устаревшим Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров.

Первый полет МС-21 совершил 28 мая этого года. В конце 2018-го или начале 2019 года начнутся поставки МС-21 «Аэрофлоту». По прогнозам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за 20 лет будет произведено около тысячи самолетов этого типа.

