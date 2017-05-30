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Госкомпаниям запретят покупать иностранные самолеты

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Правительство России поручило своим представителям в советах директоров государственных компаний инициировать рассмотрение вопроса о приобретении или лизинге отечественных воздушных судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директиву кабмина.

«При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать "за" принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года воздушных судов только отечественного производства», — говорится в документе.

Агентство уточняет, что документ касается всех госкомпаний, кроме «Аэрофлота», Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «ВТБ-Лизинга».

Предусмотрены некоторые другие исключения: в перечень запрещенных иностранных самолетов не попали турбореактивные лайнеры с максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также воздушные суда с весом более 38 тысяч килограммов, дальностью полета — более 12 тысяч километров. Таким образом, как отмечает РИА Новости, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса, таких как Gulfstream G650.

28 мая лайнер совершил свой первый полет новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный лайнер МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал, что в ближайшие 20 лет будет произведено около тысячи таких самолетов.

В апреле 2017 года в правительстве также обсуждали вопрос поддержки производства другого отечественного пассажирского самолета — Sukhoi Superjet 100. Речь идет о поставке авиакомпании Red Wings до 100 этих воздушных судов в период с 2018 по 2022 год. Чиновники Минпромторга рассчитывают создать на базе перевозчика несколько авиакомпаний для обслуживания линий между городами с населением более 200 тысяч человек. Параллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в некоторых российских регионах.

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