Чиновники придумали способ поддержать производство Sukhoi Superjet

Минпромторг и Минтранс обсуждают новые меры поддержки выпуска пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет «Коммерсантъ».

В Минпромторге газете рассказали, о планирующейся поставке авиакомпании Red Wings до 100 этих воздушных судов в период с 2018 по 2022 год. Чиновники министерства рассчитывают создать на базе перевозчика, который в настоящее время принадлежит лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), несколько авиакомпаний для обслуживания линий между городами с населением более 200 тысяч человек.

Параллельно разрабатываются планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в некоторых российских регионах. В компании-производителе лайнера — «Гражданских самолетах Сухого» — изданию сообщили, что этот вопрос прорабатывается. Производственные мощности позволяют выпускать до 50 самолетов в год, план на 2017 год — не менее 30 воздушных судов. На данный момент, по сведениям газеты, выпущено 122 лайнера Sukhoi Superjet 100.

Похожий проект уже анонсировался главой Минтранса Максимом Соколовым осенью 2016 года. Тогда речь шла о создании новой авиакомпании «Азимут» для межрегиональных перевозок на юге России.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 активно продвигается на зарубежный рынок, крупным покупателем является мексиканская Interjet, заказавшая 30 воздушных судов. Кроме того, может быть заключен контракт на поставку более десяти лайнеров в Иран.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Он способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.