Силовые структуры
 

Новак сообщил о готовности Ирана приобрести 12 самолетов SSJ-100

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Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100

Иран в ближайшее время закупит 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом по итогам визита в Исламскую республику заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», фрагменты которого показаны в среду, 22 февраля.

«Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100», — приводит слова Новака ТАСС.

По словам министра, РФ также заинтересована наладить производство комплектующих для российских самолетов в Иране и готова рассмотреть такой вариант при наличии соответствующего предложения.

Кроме того, как отметил Новак, Москва предложила Тегерану наладить совместное производство модернизированного турбовинтового самолета Ил-114. В настоящее время стороны вырабатывают «конкретные решения и предложения».

В конце декабря власти Ирана заключили контракт с Airbus Group SE на общую сумму 18 миллиардов долларов на поставку 46 самолетов А320, 38 А330 и 16 А350 для национального перевозчика Iran Air. В начале того же месяца американская корпорация Boeing договорилась о продаже Тегерану 80 лайнеров на общую сумму 16,6 миллиарда долларов.

Государственная компания Iran Air, находившаяся под западными санкциями, остро нуждается в обновлении своего флота, так же как и другие иранские авиалинии. Иранские официальные лица и западные представители отрасли оценивают, что 80-миллионному Ирану в следующем десятилетии потребуется 400 или более самолетов, чтобы заместить стареющий авиапарк. В последние годы в этой стране произошло несколько авиакатастроф с жертвами.

США и Евросоюз сняли санкции с Ирана в январе прошлого года.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.

Ил-114 — региональный турбовинтовой самолет. Разработан в 1980-е годы, 20 машин было выпущено на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. В начале февраля 2017 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила со своими дочерними компаниями — «Ил» и РСК «МиГ» — договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и подготовки производства для возобновления серийного выпуска Ил-114.

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