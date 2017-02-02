ОАК заключила договор на доработку Ил-114

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила со своими дочерними компаниями — «Ил» и РСК «МиГ» — договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и подготовки производства для возобновления серийного выпуска регионального самолета Ил-114. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ОАК.

По словам представителя корпорации, «Ил» и «МиГ» уже получили около 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств в качестве взноса государства в уставный капитал этих предприятий. Головным изготовителем самолета выступает корпорация «МиГ», на заводах которой будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолета Ил-114-300. Разработчик воздушного судна — «Ил».

«Определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ОАК — "ВАСО", "Авиастар-СП", "АэроКомпозит"», — сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Самолет будет оснащаться новым двигателем ТВ7-117СМ, разработку которого ведет Объединенная двигателестроительная корпорация.

В конце января глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, что на заводе «МиГ» в подмосковных Луховицах будет собираться по 12 самолетов Ил-114 ежегодно.

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По данным ОАК, первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, тогда же начнутся летные испытания. В процессе доработки воздушного судна будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, заменен двигатель, вспомогательная силовая установка. Поставки серийных самолетов начнутся с 2021 года. Объем финансирования программы возобновления производства Ил-114 до 2029 года составит 55,9 миллиарда рублей.

Ранее Ил-114 выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Самолет был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин.

