Силовые структуры
 

Минобороны отказалось от закупок Superjet в пользу Ан-148

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Ан-148
Ан-148

Министерство обороны России отказалось от идеи замены старых пассажирских самолетов Ту-154 и Ту-134 современными ближнемагистральными Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы ведомства по вооружениям Юрия Борисова.

Вариант закупок SSJ-100, по словам Борисова, был отложен, поскольку самолет «может не подойти по ряду характеристик». Источник «Коммерсанта» в Минобороны объяснил отказ от SSJ-100 «низким расположением двигателей» самолета, в связи с чем посадка на военные аэродромы из-за низкого качества их взлетно-посадочных полос может привести к аварии. «Возможно, вернемся к рассмотрению варианта по мере приведения наших аэродромов в надлежащее состояние», — добавил он. Другой собеседник указал, что имеются и другие причины связанные, в частности, с обслуживанием.

Списываемые Ту-154 и Ту-134, как сообщил Юрий Борисов, планируется заменить самолетами Ан-148, разработанным украинским КБ Антонова, и Ту-214. При этом, по словам собеседников газеты, вывод из эксплуатации советских дальнемагистральных Ил-62М пока не рассматривается, поскольку их летный ресурс и техническое состояние удовлетворительны.

По словам источников в авиапроме, пока не ясно, сколько Ту-214 и Ан-148 закупят военные, однако речь может идти о «десятках машин». Предполагается, что заказ Минобороны позволит загрузить казанское КАПО имени Горбунова, где выпускаются Ту-214, и воронежское ВАСО, которое должно было прекратить производство Ан-148 к 2018 году.

При этом главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Комаров назвал выбор Ан-148 «странным», поскольку часть комплектующих поступает с Украины, запретившей военно-техническое сотрудничество с Россией.

О том, что Минобороны по поручению главы ведомства Сергея Шойгу изучает возможность вывода из эксплуатации своих пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М и их замены на современные Ту-214 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщалось в середине января.

Поводом для обсуждения обновления пассажирского парка военного ведомства послужила катастрофа Ту-154Б-2 Минобороны в Черном море, которая произошла 25 декабря и унесла 92 жизни.

В настоящее время авиапарк Минобороны насчитывает 14 самолетов Ту-154Б-2 1979-1985 годов выпуска, семь Ту-154М 1986-2012 годов, 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годы), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов). Данные машины используются для перевозки высшего руководства и личного состава.

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