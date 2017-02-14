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СМИ сообщили об отмене рабочей поездки Рогозина в Иран

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Тегеран, который должен был состояться в начале недели. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, Рогозин в составе российской делегации, куда также входил вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак, должен был встретиться с вице-президентом Ирана по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом.

Планировалось, что в Тегеране будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, в первую очередь вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов. По данным источников издания, поводом для отмены визита Рогозина стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.

По информации «Коммерсанта», самолет с Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран накануне вечером, однако этого не произошло. Сам вице-премьер, приняв решение отменить визит, объяснил этот шаг «техническими причинами». При этом планы Шувалова и Новака, по словам источников газеты в правительстве, никак не изменились.

Отмечается, что переговоры Рогозина с иранской стороной должны были носить «деликатный характер». В частности, предстоял разговор «о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран».

В начале февраля неделе российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил о значительном прогрессе, достигнутом в области торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном, уточнив, что объемы двустороннего товарооборота достигли двух миллиардов долларов, уточняет газета.

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