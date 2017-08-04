Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку из-за курения на борту

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», в четверг, 3 августа, в очередной раз столкнулась с проблемой курения на борту. Самолет «Победы», выполняющий рейс DP189 Москва-Махачкала, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту. Об этом говорится в сообщении компании.

Задержка по выполнению рейса составила 1 час 30 минут. Нарушитель был сдан сотрудникам полиции.

Продолжительность рейса Москва-Махачкала составляет всего чуть более двух с половиной часов, однако нарушитель вопреки категорическому запрету курения на борту проследовал в переднюю туалетную комнату и закурил. При этом, как отметили в пресс-службе компании, пассажир отказался рассказать, куда дел бычок.

«Победа» намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки, включая расходы на топливо, обслуживание рейса в Минеральных Водах, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и прочее.

Общая сумма расходов, понесенных «Победой» из-за вынужденной посадки в аналогичном случае 21 июля, составила 190,96 тысячи рублей. Тогда рейс выполнялся из Махачкалы в Санкт-Петербург с вынужденной посадкой в Москве. Стоянка во Внуково продолжалась не более 35 минут. При этом в пресс-службе «Победы» уточнили, что до сих пор ни одной жалобы на потраченное время из-за вынужденной посадки от пассажиров, следующих одним рейсом с нарушителем, не поступило. Пассажиры отнеслись с пониманием к необходимости вынужденной посадки.

Авиакомпания «Победа» приняла решение ужесточить меры по борьбе с курением на борту в связи с ухудшившейся статистикой нарушений. С начала года зафиксировано свыше 30 случаев обнаружения курящих на борту пассажиров. При срабатывании датчика дыма командир воздушного судна может из соображений безопасности совершить вынужденную посадку, поскольку пожар на борту самолета может привести к трагическим последствиям. Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании выполняет вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель снимается с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей.

«Победа» считает недопустимым нарушение правил на борту, особенно связанных с обеспечением безопасности полетов. Курение на борту воздушного судна создает серьезную угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, соответствующая информация доводится до пассажиров как до заключения договора перевозки, так и в течение всего полета.

Кроме того, в компании подчеркнули, что средняя продолжительноcть рейсов «Победы» составляет два с половиной часа, и пассажир вполне может провести полет, не предпринимая попыток покурить.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.