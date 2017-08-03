«Победа» разрешит пассажирам бесплатно перевозить рюкзаки

«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салонах своих лайнеров, заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС.

Размер рюкзака должен будет вписываться в максимальные габариты ручной клади, установленные самим лоукостером, добавил топ-менеджер. Он пояснил, что эксперты «Победы» определят эти параметры, поделив общий объем багажных полок в самолете на 189 (количество пассажирских мест в лайнерах перевозчика).

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При этом вес бесплатно перевозимой ручной клади даже для владельцев невозвратных билетов не будет ограничиваться пятью килограммами — минимумом, который устанавливают новые нормы Минтранса. Главное, чтобы вещь не превышала максимальных размеров, подчеркнул Калмыков.

Глава «Победы» также заверил, что лоукостер не будет брать деньги с пассажиров за провоз в салоне телефона или верхней одежды.

«Не нужно утрировать. Если в перечне не учтен бесплатный провоз нижнего белья, это не значит, что вас попросят за него доплатить», — подчеркнул Калмыков.

В конце июля президент России Владимир Путин одобрил закон, делающий необязательным безвозмездный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Согласно новым нормам, авиакомпания также должна позволить пассажиру бесплатно пронести не более пяти килограммов вещей в ручной клади, а не десять, как ранее. Вес может быть увеличен по инициативе перевозчика.

В феврале суд снова обязал «Победу» бесплатно транспортировать рюкзаки в ручной клади. Лоукостер выступал против этого требования. Рюкзак не входит в перечень вещей, которые компания, согласно федеральным авиационным правилам, должна перевозить безвозмездно, отмечали в «Победе».