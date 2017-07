Лететь нельзя вернуть

Если что-то пошло не так и отпуск приходится отменять или переносить, первым возникает вопрос о возвращении денег за авиабилеты. Некоторые можно спокойно вернуть или обменять, для других это невозможно, и при отказе лететь вы потеряете всю их стоимость. Вместе с коллегами из сервиса путешествий OneTwoTrip разбираемся в тонкостях возвратных и невозвратных тарифов.

Как было раньше

До июня 2014 года все авиабилеты российских авиакомпаний были возвратными: пассажир мог вернуть билет даже непосредственно перед вылетом, и в этом случае получал назад 75 процентов стоимости (при возврате менее чем за сутки авиакомпания удерживала в виде штрафа 25 процентов). Если возврат оформлялся за несколько суток до вылета, то обходилось вообще без финансовых потерь.

Были, правда, сервисные сборы за возврат, у каждой авиакомпании свои, но в целом можно было получить практически все потраченные на билеты деньги. Риски отказа пассажиров от перелета закладывались в тариф, соответственно билеты стоили дороже.

После вступления в силу поправок к Воздушному кодексу появились так называемые невозвратные билеты. Предполагалось, что поправки создадут в России условия для развития лоукостеров. Но в результате все авиакомпании сделали свои самые дешевые билеты невозвратными. Также на рынке распространились гибкие тарифы — не только невозвратные и необменные, но и без багажа. В итоге цена на перелеты по внутренним направлениям снизились примерно на четверть.

Как узнать, какой тариф у вашего билета

Сумма, которую вы платите за билет, формируется из двух частей: тариф плюс сборы и таксы. Тариф — это стоимость перелета. Тариф устанавливается компанией в зависимости от протяженности маршрута, сезона и класса бронирования (эконом или бизнес). Но есть еще аэропортовые сборы за наземное обслуживание самолетов, топливный, страховой и сервисный сборы.

Перед покупкой изучите информацию на сайте, где приобретаете билеты, и найдите правила тарифа. Обращайте внимание на следующие фразы (в правилах они всегда написаны на английском):

TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF CANCEL/NO-SHOW — билет невозвратный, если пассажир отменил поездку или не явился на посадку. То есть вернуть такой билет без весомой причины не получится. Может быть указана и только первая часть формулировки — Ticket is non-refundable. Смысл тот же.

CHANGES NOT PERMITTED — билет не подлежит обмену.

CHANGES ANY TIME CHARGE EUR 50.00 — обменять такой билет можно, но за 50 евро. Сумма может варьироваться у разных авиакомпаний.

NAME CHANGE NOT PERMITTED — изменить имя в билете нельзя.

WHERE FARE IS NON-REFUNDABLE ANY TIME IN THIS CASE YQ/YR SURCHARGES ARE ALSO NON-REFUNDABLE — Здесь «YQ/YR» обозначает таксы. Имеется в виду, что если тариф билета невозвратный, то таксы также не подлежат возврату.

Перед покупкой изучите информацию на сайте, где приобретаете билеты, и найдите правила тарифа Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

Как называются невозвратные тарифы у российских авиакомпаний

У «Аэрофлота» есть два невозвратных тарифа: «Эконом промо» и «Эконом бюджет».

S7 Airlines не принимает обратно билеты, которые продают по тарифу «Базовый», в том числе «Эконом базовый» и «Бизнес базовый».

У UTair невозвратные тарифы — «Эконом Лайт» и «Эконом Стандарт».

У «Уральских авиалиний» невозвратные билеты продают по промотарифам.

«Победа» предлагает невозвратные билеты по тарифам «Стандарт» и «Пакет плюс».

У Nordwind Airlines — тариф «Промо».

А что у зарубежных авиаперевозчиков?

Там все иначе. У иностранных авиакомпаний нет постоянных невозвратных тарифов. Обычно нельзя вернуть билеты, купленные в рамках акций и распродаж. В остальных случаях нужно изучать правила тарифа.

Исключение — компании-лоукостеры. У них большинство билетов невозвратные по умолчанию. Иногда, правда, перевозчик разрешает сменить имя пассажира в билете за дополнительную плату.

Насколько выгоднее невозвратные билеты

У большинства авиакомпаний возвратные и невозвратные тарифы есть и для эконом-, и для бизнес-класса. Возвратные и невозвратные билеты в одном классе отличаются только возможностью вернуть билет, если вдруг вы отмените перелет. Все остальное — кресла, меню — такое же.

Возвратные билеты всегда дороже. Например, у «Аэрофлота» по направлению Москва — Рим с вылетом 11 августа невозвратный билет тарифа «Эконом бюджет» стоит 14 890 рублей. Если хотите взять возвратный билет, есть два варианта: тариф «Эконом оптимум» (18 155 рублей, за возврат удержат 70 евро) или «Эконом премиум» (22 640 рублей, возврат и обмен бесплатные).

# Как вернуть билет

Если улететь не получается, сразу сообщите о необходимости возврата в службу поддержки сервиса, в котором купили билет. Дело в том, что за возврат в некоторых случаях все же придется заплатить штраф: обычно это прописано в правилах тарифа. И чем ближе к вылету, тем больше штраф — иногда до половины стоимости билета. Крайним сроком возврата считается момент окончания регистрации на рейс (в некоторых авиакомпаниях — время вылета).

При обращении в службу поддержки максимально четко сформулируйте запрос: хотите вы вернуть билет (и не полетите совсем) или обменять на другие даты. Специалисту поддержки нужно точно знать, что от него требуется.

Некоторые авиакомпании возвращают или обменивают билеты только в офисе продаж, другие позволяют все оформить дистанционно. С этим, опять же, желательно ознакомиться заранее, прочитав правила тарифа. Если же вы покупаете билет в сервисе по продаже билетов, возврат обычно осуществляется через сервис.

В некоторых случаях вернуть деньги за невозвратный билет все же можно Фото: PhotoXPress.ru

Когда можно вернуть невозвратный билет

В некоторых случаях вернуть деньги за невозвратный билет все же можно. Это называется «вынужденным возвратом». Причин может быть две: смерть или тяжелая болезнь одного из пассажиров, либо нарушение авиакомпанией условий перевозки.

Если случилось несчастье и вы не можете лететь из-за болезни или смерти другого пассажира, необходимо как можно быстрее сообщить об этом авиакомпании. Вас снимут с рейса и попросят прислать документы, подтверждающие невозможность перелета. Важно связаться с перевозчиком до окончания регистрации на рейс.

Нарушением условий договора перевозки считается длительная задержка или отмена рейса. Продолжительность задержки в разных авиакомпаниях своя, все описано в правилах.

Отметим, что решение о вынужденном возврате принимает авиакомпания. Например, многие зарубежные перевозчики не считают отказ от перелета по медицинским причинам основанием для вынужденного возврата. Дело в том, что в Европе и США хорошо развита культура страхования, в том числе путешествий. И в случае непредвиденных обстоятельств покрывать издержки за несостоявшийся перелет придется страховой компании.

Можно ли получить назад хотя бы часть невозвратного билета?

Да. Напоминаем, цена билета складывается из двух частей — тариф и аэропортовые сборы. Согласно Воздушному кодексу, невозвратной является только тарифная часть, так что топливный и аэропортовый сборы вы можете получить назад, если иного не прописано в правилах тарифа. Например, у S7 Airlines для тарифа «Эконом базовый» не подлежат возврату таксы YR (сервисный сбор за бронирование) и YQ (топливный сбор), а также сбор за оформление авиабилета; вернут только аэропортовые таксы и сборы по неиспользованным участкам перелета.

Но даже если возместить все таксы, сумма получится небольшая.

Когда стоит покупать невозвратный билет

Вы точно уверены, что полетите, и не боитесь потерять деньги, если путешествие все же придется отменить? Выбирайте невозвратный билет. Во всех других случаях имеет смысл потратить чуть больше денег, но купить билет по возвратному тарифу.