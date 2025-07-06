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05:30, 6 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван предельный срок обороноспособности Украины без поставок США

Военный эксперт Глазунов: Без помощи США Украина продержится не больше месяца
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Без иностранной военной поддержки Украина дает себе срок до конца лета, однако в действительно ощутимый снарядный голод начнется уже в августе, считает военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине. Уточняется, что он уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений Киеву — предыдущие случаи произошли в феврале и мае, и оба раза решения были отменены спустя несколько дней.

Военный эксперт уверен, что сил Украины без американской поддержки хватит на месяц, после чего наступит ощутимый снарядный голод, нехватка вооружения, беспилотников и танков. Глазунов подчеркнул, что сейчас там остались единицы иностранной техники, а собственных сил для производства на Украине почти не осталось.

«Мы такие удары наносим по промышленности Украины, что я не думаю, что они скоро оправятся. Тем более Украина, да и тем более весь промышленный сектор этой страны, был в Донбассе. Даже того, что осталось у них, не хватит, чтобы полностью заполнить недостачу американского оружия», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых типов боеприпасов Украине шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.

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