Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 3 июля 2025Мир

Раскрыты неожиданные детали приостановки помощи США Украине

Politico: Решение Пентагона о приостановке помощи Украине ошеломило Конгресс
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов на Украину шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информируют о таких вопросах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Я думаю, что все это сделано главой политического управления Пентагона, этим парнем [Элбриджем] Колби. У нас по сути нет советника по национальной безопасности. Я даже не уверен, что с [госсекретарем Марко] Рубио консультировались по этому вопросу... В Белом доме есть внутренние разногласия», — заявил конгрессмен Майкл Маккол.

По словам источников, даже союзники президента Дональда Трампа «были разочарованы и ошеломлены решением» и обвинили таких чиновников, как Колби, в том, что они продвигали этот шаг «без должной координации, не уведомив об этом остальную часть администрации». Они добавили, что случившееся в том числе «застало Госдепартамент врасплох».

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. По данным телеканала NBC News, часть из поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась в руках украинских властей. Их перевозка также будет задержана до проведения полной инвентаризации американским оборонным ведомством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты неожиданные детали приостановки помощи США Украине

    Иностранки спрятали закладки с мефедроном на детских площадках под Москвой

    Населенный пункт в России остался без света после попытки атаки БПЛА

    Депутат Рады обвинил Зеленского в ослаблении УПЦ

    «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским хоккеистом

    Женщинам предложили способ самостоятельно достичь оргазма без рук и секс-игрушек

    В Госдуме сообщили о смерти на СВО бойца из Чечни

    Россиянам посоветовали упражнения на руки для домашней тренировки

    В Сербии протестующие напали на полицию

    Момент мощного взрыва в атакованной ВСУ Липецкой области попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости