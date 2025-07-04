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14:26, 4 июля 2025Мир

Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину

NBC: Глава Пентагона Хегсет распорядился приостановить поставки вооружений Киеву
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников-конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с ситуацией.

«Приостановка поставок военной помощи на Украину была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета», — сказано в сообщении.

Телеканал подчеркивает, что Хегсет уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений Киеву — предыдущие случаи произошли в феврале и мае, и оба раза решения были отменены спустя несколько дней. При этом внутренняя проверка Пентагона показала, что продолжение помощи Украине не подорвет обороноспособность США.

Ранее стало известно, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых типов боеприпасов Украине шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.

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