В Шереметьеве застряли тысячи пассажиров, отменено 174 рейса. Что известно на данный момент?

В Шереметьеве отменили 174 рейса, в аэропорту застряли тысячи пассажиров

В столичном аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 21:00 по московскому времени. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, еще 47 рейсов задержаны на период более двух часов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта.

Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц) Артем Кореняко официальный представитель Росавиации

Помимо этого, в воздушной гавани усилили персонал медицинских пунктов и работников, которые оказывают помощь гражданам с ограниченными возможностями. Кроме того, для пассажиров доступна комната матери и ребенка.

Застрявшие пассажиры играют на скрипках, баянах и поют

Издание Baza сообщило, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Шереметьево, нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют.

По словам очевидца, у одного из пассажиров была скрипка, на которой тот начал играть. Музыка понравилась собравшимся, и вскоре к процессу подключился баянист. Окружающие стали подпевать музыкантам, исполняя разные песни.

Между тем, сообщалось, что участницы группы «Блестящие», исполняющей хит «А я все летала», более трех часов просидели в самолете в аэропорту Шереметьево.

Девушки следовали рейсом «Аэрофлота» из Тюмени. По словам участницы группы Ксении Новиковой, им постоянно обещали, что их вот-вот выпустят из самолета, но ситуация не изменилась.

Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана Ксения Новикова певица

Пассажиры начали терять сознание

Через несколько часов после образования коллапса застрявшие пассажиры начали терять сознание.

Фото: «Лента.ру»

Туристы, прошедшие к выходам на посадку, столкнулись с задержками своих рейсов в несколько часов. В среднем их задерживали на три часа.

По информации корреспондента «Ленты.ру», около выходов на посадку образовались столпотворения. Пассажиры из-за духоты и нехватки воздуха начинают терять сознание — кондиционер в помещениях не работает, отметил он.