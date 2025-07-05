В столичном аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 21:00 по московскому времени. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, еще 47 рейсов задержаны на период более двух часов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта.
Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)
Помимо этого, в воздушной гавани усилили персонал медицинских пунктов и работников, которые оказывают помощь гражданам с ограниченными возможностями. Кроме того, для пассажиров доступна комната матери и ребенка.
Застрявшие пассажиры играют на скрипках, баянах и поют
Издание Baza сообщило, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Шереметьево, нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют.
По словам очевидца, у одного из пассажиров была скрипка, на которой тот начал играть. Музыка понравилась собравшимся, и вскоре к процессу подключился баянист. Окружающие стали подпевать музыкантам, исполняя разные песни.
Между тем, сообщалось, что участницы группы «Блестящие», исполняющей хит «А я все летала», более трех часов просидели в самолете в аэропорту Шереметьево.
Девушки следовали рейсом «Аэрофлота» из Тюмени. По словам участницы группы Ксении Новиковой, им постоянно обещали, что их вот-вот выпустят из самолета, но ситуация не изменилась.
Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана
Пассажиры начали терять сознание
Через несколько часов после образования коллапса застрявшие пассажиры начали терять сознание.
Фото: «Лента.ру»
Туристы, прошедшие к выходам на посадку, столкнулись с задержками своих рейсов в несколько часов. В среднем их задерживали на три часа.
По информации корреспондента «Ленты.ру», около выходов на посадку образовались столпотворения. Пассажиры из-за духоты и нехватки воздуха начинают терять сознание — кондиционер в помещениях не работает, отметил он.