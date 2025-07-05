Росавиация прокомментировала ситуацию в Шереметьево

Росавиация: В аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса

По состоянию на 21:00 мск в столичном аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса на прилет и вылет. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что еще 47 рейсов задержаны на период более двух часов. С пассажирами работают представители авиакомпании и аэропорта.

«Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)», — написал Кореняко.

Кроме того, в Шереметьево усилили персонал медицинских пунктов и работников, оказывающих помощь гражданам с ограниченными возможностями. Также для пассажиров доступна комната матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Шереметьево, нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют.