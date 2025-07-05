Застрявшие в Шереметьево пассажиры нашли способ скоротать время

Застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют

Пассажиры, застрявшие в аэропорту Шереметьево, нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам очевидца, у одного из пассажиров началась скрипка, на которой тот начал играть. Музыка понравилась собравшимся, и вскоре к процессу подключился баянист. Окружающие начали подпевать музыкантам, исполняя разные песни.

Ранее сообщалось, что участницы группы «Блестящие», исполняющей хит «А я все летала», более трех часов сидят в самолете в аэропорту Шереметьево. Девушки следовали рейсом «Аэрофлота» из Тюмени.