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19:11, 5 июля 2025Культура

Участницы группы — исполнительницы хита «А я все летала» застряли в самолете

Участницы группы «Блестящие» более трех часов сидят в самолете в Шереметьево
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Участницы группы «Блестящие», исполняющей хит «А я все летала», более трех часов сидят в самолете в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

Девушки следовали рейсом «Аэрофлота» из Тюмени. По словам участницы группы Ксении Новиковой, им постоянно обещают, что их вот-вот выпустят из самолета, но ситуация не меняется.

«Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана», — рассказала певица.

Ранее появилась информация, что пассажиры рейса «Аэрофлота» SU1705 из Владивостока несколько часов не могут выйти из самолета в Москве, среди них губернатор Приморья Олег Кожемяко, однако позже пресс-служба главы региона опровергла его присутствие на борту.

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