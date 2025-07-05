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18:59, 5 июля 2025Путешествия

В Приморье ответили на данные о застрявшем в самолете губернаторе

Пресс-служба губернатора Приморья опровергла, что он застрял в самолете в Москве
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пресс-служба губернатора Приморья Олега Кожемяко опровергла, что он застрял в аэропорту самолете из Владивостока в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Пресс-служба губернатора Приморья опровергла "Осторожно, новости" информацию о том, что Кожемяко летел этим рейсом. Он находится в крае», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал рассказал, что пассажиры рейса «Аэрофлота» SU1705 несколько часов не могут выйти из самолета, среди них был Кожемяко. Сначала самолет некоторое время кружил над аэропортом, позже приземлился, однако пассажиров не могли выгрузить в здание аэропорта.

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