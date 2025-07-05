Застрявшие в Шереметьево пассажиры начали терять сознание

Появилось фото толп пассажиров в Шереметьево, некоторые теряют сознание

Застрявшие в московском аэропорту Шереметьево пассажиры начали терять сознание. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пассажиры, прошедшие к выходам на посадку, столкнулись с задержками своих рейсов в несколько часов. В среднем их задерживают на три часа.

По информации корреспондента, около выходов на посадку образовались столпотворения. Пассажиры из-за духоты и нехватки воздуха начинают терять сознание — кондиционер в помещениях не работает, отметил он.

До этого официальный представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту отменены 174 рейса на прилет и вылет.

Ранее сообщалось, что застрявшие в Шереметьево пассажиры нашли способ скоротать время: они играют на скрипках, баянах и поют.